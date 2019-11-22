ФСБ снова будет расследовать Керченский инцидент

Федеральная служба безопасности возобновит расследование уголовного дела, которое было возбуждено после инцидента в Керченском проливе с участием кораблей ВМС Украины.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы задержанных и впоследствии переданных Киеву моряков.

Юрист отмечает, что следственные действия возобновились в связи с возвращением кораблей украинской стороне. Теперь новые данные будут включены в дополнительный том дела.

По словам адвоката, Федеральная служба безопасности России не вернула многие личные вещи моряков, изъятые после задержания кораблей в Керченском проливе. Кроме того, как уверяет Полозов, следователи демонтировали все оборудование и вооружение, забрали документы, компьютеры и телефоны.

Напомним, что два украинских катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" были возвращены Киеву 18 ноября. В ответ Украина обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, исчезли предметы интерьера, к примеру, плафоны и даже и унитазы.

В ФСБ России опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Кадры записи продемонстрировали, что личные вещи были возвращены морякам в целости и сохранности.