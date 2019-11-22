Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Турецкое информагентство обвиняет Россию в гибели мирных жителей

Политика

Информационное агентство Anadolu сообщает о якобы гибели пяти местных жителей в зоне деэкскалации, предположительно, в результате российских авиаударов.

Информагентство Турции выразило мнение, что в Идлибе сбросила бомбу российская авиация, и она же нанесла удары по городу Кефренбил и поселку Седже.

Срийская армия и "проиранские отряды наемников", по сведениям агентства, подвергли ракетным обстрелам населенные пункты Быдама, Наджия и Маранд

Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех образованных на территории Сирии. Она была создана совместно Россией и Турцией в 2017 году. Большая часть зоны до сих пор не демилитаризована, и находится под контролем боевиков группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (создана на базе запрещенной в России "Джабхат ан Нусры"*) и вооруженной сирийской оппозиции.

Российская сторона и Сирия считают большую часть повстанцев, находящихся на территории зоны, не мирными жителями, а террористами.

"Джабхат ан Нусра" * - запрещенная в России террористическая организация.

Темы сирия идлиб авиаудары деэкслакация
Актуальная аналитика
Здоровье
Лечение боли в плюсневом отделе стопы (метатарзалгии) зависит от диагноза и симптомов
Новости Украины
Одесса против нацизма, но молчит. Почему?
Новости Грузии
Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами
Новости Все >
Эксперт: продавцы и грузчики не останутся без работы
Турецкое информагентство обвиняет Россию в гибели мирных жителей
Марсианский аппарат опять вынужден фиксировать бур "рукой"
Россия проведет на Евро-2020 на один домашний матч меньше
Треть растительности тропической Африки может скоро исчезнуть
Новая набережная Москва-реки появится на юге столицы
В Кремле испытали шок от видеозаписи с кадрами казни в Сирии
Жеребьевка УЕФА определила пары плей-офф отбора Евро-2020
Ожирение может привести к преждевременному старению мозга
В Ленобласти пресекли работу наркозавода с оборотом в 7 млрд рублей
Последние материалы
Таблетки для похудения значительно повышают риск болезней пищеварения
ФСБ снова будет расследовать Керченский инцидент
Эксперт: продавцы и грузчики не останутся без работы
Турецкое информагентство обвиняет Россию в гибели мирных жителей
Марсианский аппарат опять вынужден фиксировать бур "рукой"
Лечение боли в плюсневом отделе стопы (метатарзалгии) зависит от диагноза и симптомов
Одесса против нацизма, но молчит. Почему?
Россия проведет на Евро-2020 на один домашний матч меньше
Треть растительности тропической Африки может скоро исчезнуть
Новая набережная Москва-реки появится на юге столицы
Популярное
Общество
Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое

Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.

Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Общество
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Производство
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Газ
СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину
Руслан Веснянко Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами Руслан Веснянко Любовь Степушова Армения отвергла план США по развитию энергетики Любовь Степушова Соломон Соловьев Пуля Скорпиона в обойме Стрельца - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
В Ленобласти пресекли работу наркозавода с оборотом в 7 млрд рублей
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
Почему одесситы не защитили Жукова?
В “Единой России” назвали своим электоратом женщин старше 60 лет
Украинцы обвинили ФСБ России в использовании «методов Джокера»
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
МКС без США может стать проблемой для России
ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году
Кто в России потеряет работу: эксперты назвали исчезающие профессии
ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году
Министерства не поддержали идею повышения возраста продажи алкоголя
Трагедия в Новосибирске: школьник умер, предположительно, приняв снюс
В "Единой России" обсудят новый порядок медосмотра для водителей
FinTech Adoption Index 2019: Россия - мировой лидер в освоении финансовых технологий
Почему одесситы не защитили Жукова?
Водители могут выдохнуть: справки на права до лета не подорожают
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
Почему одесситы не защитили Жукова?
Госдума РФ расширит географию действия налога для самозанятых
Американские военные базы не защищены от армий РФ и КНР
Сергей Шнуров: В России четыре языка. И все они русские
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ