Турецкое информагентство обвиняет Россию в гибели мирных жителей

Информационное агентство Anadolu сообщает о якобы гибели пяти местных жителей в зоне деэкскалации, предположительно, в результате российских авиаударов.

Информагентство Турции выразило мнение, что в Идлибе сбросила бомбу российская авиация, и она же нанесла удары по городу Кефренбил и поселку Седже.

Срийская армия и "проиранские отряды наемников", по сведениям агентства, подвергли ракетным обстрелам населенные пункты Быдама, Наджия и Маранд

Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех образованных на территории Сирии. Она была создана совместно Россией и Турцией в 2017 году. Большая часть зоны до сих пор не демилитаризована, и находится под контролем боевиков группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (создана на базе запрещенной в России "Джабхат ан Нусры"*) и вооруженной сирийской оппозиции.

Российская сторона и Сирия считают большую часть повстанцев, находящихся на территории зоны, не мирными жителями, а террористами.

"Джабхат ан Нусра" * - запрещенная в России террористическая организация.