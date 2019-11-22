В Кремле испытали шок от видеозаписи с кадрами казни в Сирии

Дмитрий Песков назвал шокирующей информацией кадры, на которых, предположительно бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера, казнят сирийского военнослужащего.

По словам пресс-секретаря президента России, Кремль не знает, насколько оправданы попытки идентифицировать людей на видеозаписи. К тому же в администрации Кремля нет никакой информации относительно опубликованного ролика и об запечатленных на них лицах. Представитель президента отметил, что следственные органы России могут провести расследование по данному поводу, если "посчитают это необходимым".

Частную военную компанию Вагнера связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, дезертира из армии президента Сирии. Видео с шокирующим убийством солдата было опубликовано в сети летом 2017 года, но в течение долгого времени не было понятно, кто на нем запечатлен.

Известно, что ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, наемники которого оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Есть сведения о том, что, они также участвовали в боевых действия в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.