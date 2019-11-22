В Литве празднуют "объединение народов" в борьбе против России

В Вильнюсе проходят торжества по случаю перезахоронения найденных несколько лет назад останков главарей мятежа против царской России, которые проходили в 1863–1864 годах.

Известно, что одного из главарей мятежа Константина Калиновского судили за совершённые преступления против государства и кровавый террор против крестьян и православного духовенства в Северо-Западном крае Российской империи. В то время территории современных Белоруссии и Литвы входили в состав России. По приговору трибунала мятежник был повешен в Вильно.

А сегодня торжественные мероприятия в честь его и других террористов распространились на всю столицу Литвы. В них принимают участие президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда, вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко, представители правительства Украины.

На Кафедральной площади состоялось построение армейских частей и вынос гробов из Дворца правителей. Ведется прямая трансляция церемонии по литовским телеканалам. Политики называют главарей восстания общими героями для Литвы, Польши, Белоруссии и Украины, говорят о том, что событие "объединяет эти угнетённые народы в борьбе против России".