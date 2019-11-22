Украинцы обвинили ФСБ России в использовании «методов Джокера»

Аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок обеспокоен тем, Федеральная служба безопасности России собирается использовать методы украинского пранкера Джокера для сбора компромата на политиков Украины.

Аналитик также озадачен безответственным отношением украинских парламентариев к перепискам в социальных сетях, которые не раз подтверждали подлинность опубликованных пранкером переписок. "И это люди, которые имеют доступ к государственной тайне!" — возмущается Денис Рыбачок.

Эксперт считает, что спецслужбы иностранных государств и, прежде всего России, могут применить методы пранкеров и использовать полученную информацию против украинских политиков. "Если условный "Джокер" обладает доступом к этой информации, то можно не сомневаться, что спецслужба Российской Федерации точно так же имеет доступ к этой информации", -заверил аналитик.

Он считает, что в России уже вполне могли собрать компромат на депутатов, чиновников и руководителей силовых ведомств.