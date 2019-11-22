В “Единой России” назвали своим электоратом женщин старше 60 лет

Основной электорат партии "Единая Россия" — женщины старше 60 лет, живущие в деревнях и поселках. Такой тезис содержится в докладе руководителя экспертного совета партии Константина Костина.

Женщины старше 60 лет, проживающие в деревнях и селах, могут принести партии "Единая Россия" 25% голосов.

Документ был подготовлен на основе исследований, которые проводили ВЦИОМ, ФОМ и "Инсомар". 18% населения готовы проголосовать за "Единую Россию" только при определенных условиях.

16% - это утраченный электорат, то есть граждане, которые не поддерживают партию. Но четверть из них могут отдать свой голос за единороссов в 2021 году. К числу таких избирателей относятся муниципальные и госслужащие, а также женщины в предпенсионном возрасте.

Фото: pravda.ru