Правительство внесло в Думу поправки в гражданский кодекс, позволяющие выпускать в России лекарства без согласия патентобладателя.
Правительство будет иметь право принимать решение о таком выпуске препаратов.
Отмечается, что такое решение будет приниматься только в случае острой необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности страны, охраной жизни и здоровья россиян.
Патентообладатель будет получать уведомление о том, что в РФ планируют выпустить его лекарство. Он будет иметь право на получение "соразмерной компенсации".
Правительство будет определять порядок расчета компенсации и правила ее выплаты.
Идея законопроекта принадлежит Федеральной антимонопольной службе.
Фото: twitter.com
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