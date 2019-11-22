Дума рассмотрит законопроект о принудительном лицензировании лекарств

Правительство внесло в Думу поправки в гражданский кодекс, позволяющие выпускать в России лекарства без согласия патентобладателя.

Правительство будет иметь право принимать решение о таком выпуске препаратов.

Отмечается, что такое решение будет приниматься только в случае острой необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности страны, охраной жизни и здоровья россиян.

Патентообладатель будет получать уведомление о том, что в РФ планируют выпустить его лекарство. Он будет иметь право на получение "соразмерной компенсации".

Правительство будет определять порядок расчета компенсации и правила ее выплаты.

Идея законопроекта принадлежит Федеральной антимонопольной службе.

Фото: twitter.com