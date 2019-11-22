Бывшего сотрудника ФБР уличили в подтасовке "российского дела"

Расследование дела предполагает, что экс-юрист спецслужбы внес изменения в некий документ, касающийся слежки за советником будущего президента США Дональда Трампа в ходе избирательной кампании 2016 года.

Расследование о вмешательстве "русских хакеров" в выборы началось после победы Трампа на выборах. Президент Соединенных Штатов неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Трамп заявлял, что утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и его связях с Россией были "самой большой ошибкой" его оппонентов. Российская сторона также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход выборов в США.

Если информация о подлоге подтвердится, это укрепит позицию действующего американского президента и его сторонников, которые заявляют, что в расследовании дела о связях главы государства с Россией допущены нарушения.