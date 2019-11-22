Американские военные базы не защищены от армий РФ и КНР

Новые технологии позволят соперничающим с Америкой великим державам, какими являются Китай и Россия, осуществлять точные и разрушительные нападения на американские военные базы и сети тылового обеспечения, включая те, что находятся на территории США. Об этом пишет американское издание "Foreign Policy".

Благодаря высокоразвитой авиакосмической промышленности, робототехнике, 3D печати и наноматериалам Россия и Китай могут создавать ракеты и смертоносные беспилотники нового класса, летающие незаметно и преодолевающие большие расстояния. При этом затраты на них значительно меньше, чем расходовать на традиционные виды вооружений.

К тому же американские способы ведения войны устаревают. По мнению издания "Foreign Policy", постоянно увеличивающиеся арсеналы ракет большой дальности и боевых беспилотников Китая и России постепенно лишают вооруженные силы США оперативного простора и безопасных убежищ.

В настоящее время Китай и Россия "могут запустить тучи неядерных ракет и одноразовых дронов", которые нанесут серьезный урон американским системам и базам.

У США самая мощная армия в мире, как пишет издание, однако имитационное моделирование войн показывает, что она совершенно не защищена от российских и китайских ракет и беспилотных летательных аппаратов.