Транспортной полиции разрешили применять электрошокеры против дебоширов

В среду, 20 ноября, Госдума приняла закон об использовании электрошокеров сотрудниками транспортной полиции. Теперь они получили право применять электрошокеры для защиты объектов транспортной инфраструктуры от незаконного вмешательства. Также электрошокеры могут использоваться для защиты от нападения на сотрудников полиции и при задержании преступников.

Ранее сотрудники транспортной полиции не имели право использовать электрошокеры.

Электрошокеры продаются без лицензии, их могут приобрести даже обычные граждане.

Согласно новому закону, применение электрошокеров запрещено против беременных женщин, детей и инвалидов. Использовать электрошокеры в отношении них разрешено, если они оказывают вооруженное сопротивление или представляют угрозу для здоровья или жизни других людей.

При использовании электрошокеров, сотрудники транспортной безопасности должны стараться минимизировать причиненный вред. О применении электрошокеров они обязаны предупредить.

В случае, если гражданин получил повреждения от электрошокера, ему должны оказать первую помощь.

Фото: twitter.com