В Госдуме предложили давать материнский капитал за четвертого ребенка

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект, согласно которому будет повторно выдаваться материнский капитал при рождении или усыновлении четвертого ребенка.

На сегодняшний день, материнский капитал можно получить только один раз: в случае рождения в семье второго ребенка или последующих детей, если до этого родители не воспользовались сертификатом.

В пояснительной записке к документу отмечается, что необходимо дополнить список категорий — женщинами, которые родили четвертого ребенка, вне зависимости от того, получали они ранее маткапитал или нет.

Депутат предлагает распространить данную норму на детей, которые родились после 1 января 2019 года. По его мнению, это нововведение позволит увеличить количество семей, в которых четверо детей. Стоит отметить, что источник финансирования он не уточняет.

Депутат считает, что для реализации данного проекта не потребуется дополнительных средств из федерального бюджета.

Напомним, что в настоящее время сумма выплаты составляет 453 тысяч рублей. С 1 января следующего года размер маткапитала увеличат на 3,8% — до 466 617 рублей.

Фото: vk.com