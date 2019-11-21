В парламенте Литвы увековечат имя победителя Сталина

Именем финского героя Карла Маннергейма "человека, который победил Сталина", в литовском парламенте будет назван один из залов.

Идея принадлежит консерватору Эммануэлису Зингерис, который отметил, что это своеобразный жест в ознаменование 80-летия победы Финляндии над большевиками.

"Восемьдесят лет чудесной победы финнов над страшными ордами большевиков, которые миллионами вывозили бы финнов в Сибирь, как нас — литовцев, латышей, эстонцев — везли туда", — высказался парламентарий.

Маннергейм в годы Второй мировой войны руководил войсками Финляндии, которые были союзниками Гитлера и обеспечивали блокаду Ленинграда с севера. Несомненно, этот "герой" виновен в массовой гибели населения от голода, холода, обстрелов и бомбежек. Известно и то, что Маннергейм также участвовал в геноциде русского населения Карелии.

В Сейме Литвы инициативу коллеги поддержали, и теперь будут согласовать вопрос в профильных комитетах и МИД Литвы.