Спикеры Госдумы и СовФеда поспорили о роли женщин в политике

Главы двух палат российского парламента — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин поспорили о роли женщины в политике в ходе заседания совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге 21 ноября.

Их разговор начался с того, что Матвиенко поприветствовала новых членов совета — Зинаиду Гречаный (Молдавия) и Танзилу Нарбаеву (Узбекистан). После этого она сказала, что ее радует то, что количество женщин в составе ассамблеи увеличилось.

Матвиенко отметила, что это устойчивая тенденция. Также она заявила, что такая конкуренция будет способствовать тому, что мужчины начнут действовать более активно.

На это Вячеслав Володин заявил, что женщинам не стоит забывать о семье. Также он подчеркнул, что у мужчин меньше продолжительность жизни, мужчины более ранимые, поэтому женщины должны больше уделять внимание семьям. По словам Володина, именно за этим будущее.

В ответ на это Матвиенко в шутку сказала, что его "речь отменяется".

Фото: twitter.com