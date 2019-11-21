Сейм Латвии отметил годовщину Евромайдана специальной резолюцией

Латвийские депутаты приняли резолюцию о выборах, которые проходили в Крыму и Севастополе 8 сентября 2019 года. В специальной резолюции Сейма употреблен термин "так называемые выборы".

Поводом для принятия резолюции стала 6-ая годовщина Евромайдана. Латвийские депутаты заявили о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины. Призвали ПАСЕ и другие международные институции осудить "развязанную Россией военную оккупацию и противоправную организацию выборов на Украине". Латвия призывает Россию "соблюдать международные нормы и прекратить агрессию против Украины",

Депутаты Сейма расценивают присоединение Крыма и Севастополя к России, как аннексию и оккупацию", считают, что на территории Крыма действует репрессивный режим, закрыты школы с украинским языком обучения и происходит репрессии против крымских татар. Сейм Латвии также осудил "агрессию России" на востоке Украины и развязанную экономическую войну в акватории Чёрного и Азовского морей.