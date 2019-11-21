В Госдуме предложили сажать наркозависимых в тюрьму

Олег Нилов, член комитета Госдумы по транспорту, заявил, что данное предложение позволит уменьшить количественный и качественный состав наркомафии.

По его словам, нужно ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков, если это определено диагнозом.

Нилов отметил, что человек, который постоянно употребляет наркотики, нарушает и другие статьи уголовного кодекса. Суд должен предложить ему принудительное лечение или тюрьму.

Главное - это изолировать наркомана от общества. Он также отметил, что на наркозависимого члена семьи, в том числе ребенка, можно написать заявление в полицию.

Если ребенок добровольно проходит лечение от наркозависимости, то это освобождает его от уголовной ответственности.

Нилов также предложил конфисковывать имущество у наркобаронов и их ближайших родственников, если они не смогут доказать его законность в суде. По его словам, если такой закон действует для террористов, то почему он не распространяется на наркомафию.

Фото: youtube.com