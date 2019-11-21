РФ намерена следить за действиями стран НАТО в космосе

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия будет внимательно наблюдать за тем, что предпринимают другие государства в космосе.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сказала, что Российская Федерация намерена следить, как и в чем будут воплощаться заверения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о намерении стран альянса распространить свое влияние на космос.

Мария Захарова также призвала страны Североатлантического альянса поддержать усилия Москвы по недопущению гонки вооружений в космическом пространстве. По словам официального представителя МИД, заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга вызывают только тревогу.

"Военное планирование альянса нацелено на задачу достижения превосходства во всех средах со всеми вытекающими последствиями в виде милитаризации, эскалации напряженности", — отметила Мария Захарова.