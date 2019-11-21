Госдума во втором чтении приняла законопроекты о трудовых книжках

В четверг, 21 ноября на заседании в Госдуме был принят второй ряд законопроектов об электронных трудовых книжках.

До 30 июня 2020 года работодатели обязаны письменно уведомить работников о введении электронных трудовых книжек.

Работник имеет право самостоятельно принять решение о том, будет ли он переходить на новый вид трудовой книжки или нет. В случае согласия сотрудник должен в течение года подать заявление.

Для россиян, которые после 31 декабря 2020 года впервые приступят к работе, сведения о трудовой деятельности будут формироваться только в электронном виде. Сотрудники будут иметь право запрашивать у работодателя информацию о своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Если сведения будут содержать ошибку, то работник должен будет направить работодателю заявление, чтобы тот исправил или дополнил информацию, после чего документ будет отправлен в ПФР.

В случае принятия данные законы вступят в силу 1 января 2020 года.

Напомним, что ранее правительство предложило ряд законопроектов о введении электронных трудовых книжек. В сентябре Госдума поддержала эти законопроекты.

Фото: twiitter. com