Бывший генсек НАТО обеспокоен влиянием России на Европу

Евросоюз подорвал свою репутацию надежного партнера из-за того, что отложил вступление в свой состав Албании и Северной Македонии.

Это мнение Андерса Фог Расмуссена, бывшего генерального секретаря НАТО, который к тому же утверждает, что "теперь Китай и Россия готовы занять место, освободившееся из-за неспособности ЕС к действиям".

Северная Македония подала заявку на вступление в Евросоюз еще в 2005 году, Албания — в 2009. Сейчас НАТО хочет сделать Македонию 30-м членом альянса. Рассмусен обеспокоен тем, что своим отказом ЕС фактически подрывает усилия НАТО по созданию более безопасного пространства в Европе.

При этом у Китая есть деньги на стратегические инвестиции, а Россия готова к военному сотрудничеству.

Как считает бывший генсек НАТО Россия и так уже активно влияет на западные альянсы. А Евросоюз совершает огромную стратегическую ошибку, не пытаясь удержать при себе Албанию и Северную Македонию переговорами об их вступлении, как рекомендовано Европейской комиссией.