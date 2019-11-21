Мужчина подозревают в том, что он передавал секретную военную информацию Украине. Сообщается, что подозреваемый находится под стражей на два месяца.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании военнослужащего.
Его подозревают в государственной измене. Сообщается, что мужчина собирал секретные сведения о российской армии.
Эксперты утверждают, что данную информацию он передавал управлению разведки Министерства обороны Украины.
По словам специалистов, это могло повлиять на обороноспособность государства.
Ранее сообщалось, что в РФ к 15 годам заключения за шпионаж приговорен украинский журналист Станислав Авсеев.
Фото: pixnio.com
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