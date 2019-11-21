В РФ арестован подозреваемый в государственной измене и шпионаже

Мужчина подозревают в том, что он передавал секретную военную информацию Украине. Сообщается, что подозреваемый находится под стражей на два месяца.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании военнослужащего.

Его подозревают в государственной измене. Сообщается, что мужчина собирал секретные сведения о российской армии.

Эксперты утверждают, что данную информацию он передавал управлению разведки Министерства обороны Украины.

По словам специалистов, это могло повлиять на обороноспособность государства.

Ранее сообщалось, что в РФ к 15 годам заключения за шпионаж приговорен украинский журналист Станислав Авсеев.

Фото: pixnio.com