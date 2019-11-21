В Кремле прокомментировали иск Навального к Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле спокойно отреагировали на иск Навального против Путина.

Песков отметил, что данная позиция обусловлена тем, что этот вопрос рассматривает суд, и в Кремле пока не знают решение суда.

По поводу того, будет ли в суде присутствовать Владимир Путин или его представитель, Дмитрий Песков сообщил, что это возможно при условии, что данный иск будет обоснован, и юристы смогут подтвердить необходимость в этом.

Напомним, что ранее ФБК обратился с иском против Владимира Путина в Тверской районный суд Москвы по причине расследования дела об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией.

Фото: twitter.com