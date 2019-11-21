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Источник Правда.Ру

Малайзия намерена обнародовать всю информацию по делу о Boeing MH17

Политика

Малайзийский министр иностранных дел Сайфуддин Абдулла заявил о готовности придать огласке все доказательства по делу самолета, который потерпел крушение под Донецком летом 2014 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с малазийским коллегой сообщил, что Россия пригласила экспертов из Малазии для изучения российских данных по крушению "Боинга" рейса MH17 на Украине.

Сайфуддин Абдулла отметил, что в его стране не будут принимать решение о виновности той или другой стороны этого дела до тех пор, пока не будут исследованы абсолютно все свидетельства.

Однако Малайзия решительно настроена на то, чтобы доказательства причин катастрофы стали известны всем, и при этом любая заинтересованная сторона могла исследовать эту информацию.

Напомним, что малайзийский Boeing в июле 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, когда потерпел крушение под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Темы boeing mh17 украина малазия ополченцы крушение лайнера
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