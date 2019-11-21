В Госдуме в окончательном чтении приняли законопроект, согласно которому в России будет запрещена продажа гаджетов, на которых не установлено отечественное программное обеспечение.
По закону, некоторые технически сложные товары, к числу которых относятся компьютеры, смартфоны и телевизоры с функцией "смарт-ТВ", должны иметь предустановленный софт или приложения, которые были разработаны в России.
По мнению депутатов, данный закон призван активизировать продажи российского программного обеспечения на рынке информационных технологий.
Сообщается, что закон будет действовать с 1 июля 2020 года.
За продажу электронных устройств без российского ПО будет предусмотрена административная ответственность.
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