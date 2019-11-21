В Госдуме приняли закон, согласно которому физическим лицам можно присваивать статус иностранных агентов.
Закон касается физических лиц и российских юридических лиц, которые участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме получают финансирование из других стран.
Также СМИ, которые получат статус иноагентов, должны будут в течение месяца зарегистрировать российское юридическое лицо в статусе иноагента.
Все материалы должны содержать пометку о статусе иноагента. Данную информацию должны будут указывать все, кто цитирует данный ресурс.
Соответствующие поправки внесены в законы о СМИ и о защите информации.
Стоит напомнить, что законы о СМИ-иностранных агентах были приняты в РФ в 2017 году.
Фото: twitter.com
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