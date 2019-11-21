Ливийские издания опубликовали фейк от имени российской газеты

На трех новостных порталах Ливии вышла информация о якобы опубликованной в газете "Известия" статье о переговорах фельдмаршала Халифы Хафтара и премьера правительства национального согласия Файеза Сарраджа.

Первыми фейк запустили на сайте "Аль-Машхад аль-Либи", затем он появился на крупном новостном сервисе "Ахбар Либия" и тунисском сайте Srategianews. net.

В новости, в частности, приводятся слова якобы источника "Известий", близкого к правительству национального согласия, о том, что фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар ведёт тайные переговоры с премьером ПНС Файезом Сарраджем, чтобы "выбраться из сложившегося политического кризиса" и "способствовать общенациональному диалогу при участии всех ливийцев".

В качестве подтверждения сайт "Аль-Машхад аль-Либи" продемонстрировал откорректированную первую полосу газеты "Известия" от 20 ноября, которую ливийские редакторы видоизменили и поставили новость о переговорах Сарраджа и Хафтара в качестве главной новости.

При этом издание скопировало шрифт "Известий" и опубликовало фотографию двух лидеров со встречи в мае 2017 года.