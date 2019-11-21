Жириновский: закон о домашнем насилии приведет к "безбрачию"

Владимир Жириновский утверждает, что если будет принят закон о домашнем насилии, то это снизит количество браков. Если же люди будут вступать в брак, то они не захотят заводить детей.

Лидер ЛДПР в интервью с журналистами сообщил, что если будут возникать конфликты, то обидчик не сможет общаться с этой семьей, что, по мнению Жириновского, станет причиной безбрачия.

В силу таких правовых последствий, люди не захотят регистрировать брак.

Жириновский считает, что закон нуждается в доработке. Он заявил, что с домашним насилием нужно бороться, но так, чтобы принятые меры не были опасны для всех.

Фото: twitter.com