Владимир Жириновский утверждает, что если будет принят закон о домашнем насилии, то это снизит количество браков. Если же люди будут вступать в брак, то они не захотят заводить детей.
Лидер ЛДПР в интервью с журналистами сообщил, что если будут возникать конфликты, то обидчик не сможет общаться с этой семьей, что, по мнению Жириновского, станет причиной безбрачия.
В силу таких правовых последствий, люди не захотят регистрировать брак.
Жириновский считает, что закон нуждается в доработке. Он заявил, что с домашним насилием нужно бороться, но так, чтобы принятые меры не были опасны для всех.
Фото: twitter.com
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