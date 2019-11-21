"Уральские авиалинии" терпят убытки без полетов между Россий и Грузией

Генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что из-за приостановки авиасообщения между Россией и Грузией перевозчик терпит убытки. Ущерб от непроданных билетов составляет 1 миллиард рублей.

На что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что в Кремле, прежде всего, беспокоятся о безопасности россиян на территории Грузии, а вопросы об убытках авиакомпаний следует направлять в Министерство транспорта России.

В октябре, по словам Дмитрия Пескова, в правительстве вели диалог с авиакомпаниями по поводу компенсаций, обещанных им за запрет полетов в Грузию.

Авиасообщение с Грузией приостановлено 8 июля. Это была вынужденная мера в ответ на обстановку, которая сложилась в стране для россиян. 20 июня в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Недовольные случившимся политические силы вышли на митинги, начались беспорядки и нападения на российских журналистов и туристов. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Спустя месяц после прекращения авиаперелетов между Россией и Грузиец в авиакомпании Georgian Airways заявили о сложном финансовом положении и потере около 25 миллионов долларов.