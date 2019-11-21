В России чиновников предложили обязать ввести помесячную отчетность

В России чиновников планируют заставить каждый месяц предоставлять отчет о проделанной работе и о полученных доходах.

Данная петиция появилась на сайте "Российская общественная инициатива".

Сообщается, что в бюджетных организациях часто бывают случаи, когда все работы ведутся старшим специалистом или помощник руководителя, хотя эту работу должен выполнять непосредственно начальник. Стоит отметить, что размер зарплаты таких работников в несколько раз ниже, чем у их руководителей.

Так, чиновники должны будут каждый месяц вести отчет о проделанной работе, отмечать, какие вопросы удалось решить, а также прописывать план работ на следующий месяц.

Также чиновники должны будут предоставить отчет о сумме, которую они получили из бюджета за свою работу в качестве заработной платы за месяц. Чиновников обяжут выкладывать отчеты в открытый доступ.

По словам автора инициативы, так россияне смогут получить подробную информацию о работе чиновников и понимать, за что они получают свою зарплату.

Фото: twitter.com