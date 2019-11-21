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Источник Правда.Ру

Путин назвал дату распада Евросоюза

Политика

Выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!", который проходит в эти дни в московском Центре международной торговли, российский президент Владимир Путин предсказал, что Евросоюз перестанет существовать уже к 2028 году.

"Не посчитайте это злорадством. Ни в коем случае", — подчеркнул глава государства. И добавил, что наша страна заинтересована в "предсказуемом партнере", каким, по-видимому, он считает объединение европейских государств.

По словам Путина, Россия сегодня всерьез озабочена событиями "у соседей", поскольку "значительная часть наших золотовалютных резервов номинирована в евро, и для нас ЕС остаётся крупнейшим торгово-экономическим партнёром".

Однако, считает президент, именно экономические факторы в конце концов развалят ЕС, ведь со временем страны, в него входящие, попросту перестанут нуждаться в поддержке друг друга. И первыми, кто захочет выйти из блока, станут страны Восточной Европы, которым сейчас так усиленно помогают. Они попросту, уверен Путин, не захотят вносить деньги "в общий котел".

Кстати, СМИ уже назвали российского президента "самым цитируемым спикером" форума "Россия зовет!". Президент на нем много выступает и, как всегда, по самым разным вопросам высказывает интересные многим соображения.

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Темы распад ес президент россия зовет владимир путин инвестиционный форум
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