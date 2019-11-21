Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Чиновники в ЯНАО считают, что жить в аварийных домах можно

Политика » Власть

В условиях Крайнего Севера, уверены чиновники ЯНАО, аварийные дома не представляют никакой угрозы для здоровья и жизни людей, поэтому в них "прекрасно можно жить".

Так, например, признав аварийными 21 многоквартирный дом, администрация города Яр-Сале, как и положено по закону, обозначила дату их расселения. Состоится оно аж в 2039 году. Замглавы администрации Яр-Сале Яна Костомарова заявляет, что "техническое состояние домов вполне позволяет пожить в них еще какое-то время" и напоминает несознательным гражданам, что в законе вообще четких сроков расселения аварийного жилья не прописано.

И очень удивились чиновники тому, что люди с ними оказались категорически не согласны. И обратились за защитой в прокуратуру.

Там вынесли предписание и потребовали в 4 раза — до 21 мая 2025 года — сократить сроки предоставления нового жилья. Указав на то, что не мешало бы ответственном лицам вспомнить о том, что регион, в котором они работают, помимо того, что климат в нем весьма суров, еще и стратегически важная территория, к тому же далеко не самый бедный в стране и не дотационный. То есть просить денег у федерального центра не надо, все можно решить "на месте", если выстроить грамотно работу с предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Чиновники в ответ лишь разводят руками и говорят, что большая часть жилого фонда в городе аварийная. В тех же домах, которые таковыми официально признаны, сейчас проживают 406 человек. И как они будут зимовать — пока непонятно.

К слову, как писала неоднократно Правда. ру, ситуация, в которой оказались жители ЯНАО, не понаслышке знакома и людям в других регионах. Аварийное жилье — настоящий бич России. И им остается только надеяться, чтобы чиновники на местах не взяли на вооружение недавнее предложение российского Минстроя. Подробнее о нем читайте в материале на сайте.

 

Темы янао конфликт расселение аварийное жилье
Актуальная аналитика
Формула небес
Ведьма с Уолл-стрит - Гороскоп дня
Акушерство и гинекология
У женщины с удаленными яичниками появляются риски со здоровьем
Новости Украины
Украина - красная черта для НАТО
Новости Все >
Чиновники в ЯНАО считают, что жить в аварийных домах можно
Сотрудники ФСБ задержали вербовщиков ИГ* в Московском регионе
Движение пчелы в воде впервые описано научно
"Единая Россия" открывает правозащитный центр
Исследователь насекомых обнаружил их на фото с Марса
В Латвии приостановили трансляцию российских телеканалов
В Петербурге хотят повысить штрафы за стихийные свалки
Единый портал космической продукции создали в России
Президенту Сербии сообщили о попытке вербовки офицера россиянином
Система ГЛОНАСС лишилась двух спутников за неделю
Последние материалы
Чиновники в ЯНАО считают, что жить в аварийных домах можно
Ведьма с Уолл-стрит - Гороскоп дня
У женщины с удаленными яичниками появляются риски со здоровьем
Сотрудники ФСБ задержали вербовщиков ИГ* в Московском регионе
Движение пчелы в воде впервые описано научно
"Единая Россия" открывает правозащитный центр
Исследователь насекомых обнаружил их на фото с Марса
В Латвии приостановили трансляцию российских телеканалов
В Петербурге хотят повысить штрафы за стихийные свалки
Единый портал космической продукции создали в России
Популярное
Общество
Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое

Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.

Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Власть
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Газ
Киев: мы будем считать продолжение транзита газа контрабандой
Газ
СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину
Соломон Соловьев Ведьма с Уолл-стрит - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Для полета на Марс человека превратят в монстра Игорь Буккер Константин Кузнецов Метафизика серийного убийцы Константин Кузнецов
Комментарии
Движение пчелы в воде впервые описано научно
В Латвии приостановили трансляцию российских телеканалов
РПЦ выступила против перевода богослужения на русский язык
Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ
Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ
Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ
Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ
"Единая Россия" открывает правозащитный центр
Почему народ за Путина, но не за правительство
На свадьбе в Санкт-Петербурге убили барана
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Украина обвинила Россию в краже унитазов с военных кораблей
Потомок Романовых попал в ДТП в Петербурге
На свадьбе в Санкт-Петербурге убили барана
В Латвии приостановили трансляцию российских телеканалов
Украина обвинила Россию в краже унитазов с военных кораблей
Инфраструктурные тупики Красногорска
Шафран: Украина выберет либо Россию, либо массовые казни
Уткин объяснил, почему верит в победу России над Украиной
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ