Чиновники в ЯНАО считают, что жить в аварийных домах можно

В условиях Крайнего Севера, уверены чиновники ЯНАО, аварийные дома не представляют никакой угрозы для здоровья и жизни людей, поэтому в них "прекрасно можно жить".

Так, например, признав аварийными 21 многоквартирный дом, администрация города Яр-Сале, как и положено по закону, обозначила дату их расселения. Состоится оно аж в 2039 году. Замглавы администрации Яр-Сале Яна Костомарова заявляет, что "техническое состояние домов вполне позволяет пожить в них еще какое-то время" и напоминает несознательным гражданам, что в законе вообще четких сроков расселения аварийного жилья не прописано.

И очень удивились чиновники тому, что люди с ними оказались категорически не согласны. И обратились за защитой в прокуратуру.

Там вынесли предписание и потребовали в 4 раза — до 21 мая 2025 года — сократить сроки предоставления нового жилья. Указав на то, что не мешало бы ответственном лицам вспомнить о том, что регион, в котором они работают, помимо того, что климат в нем весьма суров, еще и стратегически важная территория, к тому же далеко не самый бедный в стране и не дотационный. То есть просить денег у федерального центра не надо, все можно решить "на месте", если выстроить грамотно работу с предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Чиновники в ответ лишь разводят руками и говорят, что большая часть жилого фонда в городе аварийная. В тех же домах, которые таковыми официально признаны, сейчас проживают 406 человек. И как они будут зимовать — пока непонятно.

К слову, как писала неоднократно Правда. ру, ситуация, в которой оказались жители ЯНАО, не понаслышке знакома и людям в других регионах. Аварийное жилье — настоящий бич России. И им остается только надеяться, чтобы чиновники на местах не взяли на вооружение недавнее предложение российского Минстроя. Подробнее о нем читайте в материале на сайте.