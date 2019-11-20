"Единая Россия" открывает правозащитный центр

Председатель правительства и лидер политического движения Дмитрий Медведев отметил, что защита прав граждан является приоритетом для любого депутата единоросса.

На встрече с правозащитниками и общественными деятелями в штаб-квартире "Единой России" Дмитрий Медведев напомнил, что некоторое время назад обсуждалась идея создания специального правозащитного центра в партии для того, чтобы изучить и перенять тот опыт, который был накоплен общественными приёмными.

Он уточнил, что статус правозащитного центра будет определён в ближайшее время на съезде партии.

Лидер "Единой России" отметил, что к работе в нём можно привлечь общественников и СМИ. Ассоциация юристов уже подтвердила готовность сотрудничать.

Медведев также напомнил единороссам о том, что необходимо способствовать решению проблем граждан на местах. Премьер-министр указал на то, что он и президент России не в состоянии лично "нажимать кнопки", и в ручном режиме управлять страной.