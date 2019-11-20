В Латвии приостановили трансляцию российских телеканалов

Очередным грубым попранием свободы слова и печати назвали в Москве запрет в Латвии девяти российских телевизионных каналов.

В Постоянном представительстве России в ОБСЕ призвали организацию отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Российская сторона заявила об озабоченности "решением латвийского Национального совета по электронным СМИ приостановить трансляцию в стране девяти российских телеканалов". В полпредстве призывают представителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на очередное грубое попрание Латвией принципа свободы слова и прессы.

О приостановке трансляции в Латвии девяти российских телевизионных каналов заявил заместитель председателя Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш.

Причина, по всей вероятности, в том, что настоящим выгодоприобретателем от их показа является Юрий Ковальчук, который находится под санкциями Евросоюза.