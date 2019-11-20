Президенту Сербии сообщили о попытке вербовки офицера россиянином

Александр Вучич поручил Агентству военной безопасности проверить достоверность сведений, так как пока нет всех данных, чтобы составить объективное мнение об информации.

В настоящее время власти Сербии располагают только видео, опубликованном в YouTube, на котором зафиксирована встреча двух мужчин на парковке в Белграде. Предположительно, один из них — сербский офицер, другой человек похож на подполковника российской армии Георгия Клебана. Он передает пакет с деньгами сербу, после чего тот садится в автомобиль.

Кадры видео зафиксировали, как сербский офицер в машине пересчитывает деньги, якобы из того конверта, что ему передал Клебан.

К тому же есть видеозаписи, которые демонстрируют и другие встречи этих мужчин, их совместный поход в паб и то, что один передает некую сумку другому.

По данным сербской газеты "Blic", Георгий Клебан работал в российском посольстве в Белграде, но в июне этого года был уволен.