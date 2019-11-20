Сергей Лавров назвал "Белые каски" частью войны против Сирии

Министр иностранных дел заявил об этом в предисловии к книге директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, презентация которой состоялась в МИД РФ.

"Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации" — так называется книга и рассказывает о провокациях организации, включая "химические постановки", которые служили предлогом для нелегитимных силовых акций против Сирийской Арабской Республики.

Сергей Лавров отметил своевременность исследования, проведенного автором книги. По мнению министра, публикация вызовет интерес не только у специалистов-ближневосточников, а также среди российской и зарубежной общественности.

"Белые каски" или "Сирийская гражданская оборона" — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Она призвана оказывать медицинскую помощь населению и спасать мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий.

Однако организацию неоднократно обвиняли в распространении ложной информации и создании провокаций, что в частности, позволило Западу обвинить Дамаск в применении химического оружия.