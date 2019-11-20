Россия не собирается ни на кого нападать, и, как считает президент РФ, это всем очевидно.
На форуме "Россия зовет!" Владимир Путин сказал, что, несмотря на все проблемы с Украиной, спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что у России нет цели напасть на ту или иную страну.
" Сколько в Евросоюзе жителей? Сколько в странах НАТО жителей? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий, "российская угроза" — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией", — уверен лидер нашей страны.
При этом Владимир Путин заметил, что подобная ситуация имеет временные рамки, и лидеры ведущих стран Европы вполне отдают этому отчет.
Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.