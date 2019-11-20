Лидер РФ назвал "российскую угрозу" выдумкой

Россия не собирается ни на кого нападать, и, как считает президент РФ, это всем очевидно.

На форуме "Россия зовет!" Владимир Путин сказал, что, несмотря на все проблемы с Украиной, спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что у России нет цели напасть на ту или иную страну.

" Сколько в Евросоюзе жителей? Сколько в странах НАТО жителей? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий, "российская угроза" — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией", — уверен лидер нашей страны.

При этом Владимир Путин заметил, что подобная ситуация имеет временные рамки, и лидеры ведущих стран Европы вполне отдают этому отчет.