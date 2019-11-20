Эстония требует вернуть "аннексированные Россией территории"

В Кремле с требованиями Таллина не согласны. Более того, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, считают их неприемлемыми.

С заявлением о необходимости возвращения Эстонии, якобы аннексированных Россией территорий, выступил член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

Его высказывания прокомментировали в Госдуме, в частности, член комитета по международным делам Антон Морозов отметил, что никакой аннексии со стороны Москвы не было, а Эстонии гораздо выгоднее было бы выстраивать конструктивные отношения с Россией.

В 1920 году между Советской Россией и Эстонией был заключен Тартуский договор, а в 1940 году, после того, как страна вошла в состав СССР, указанные в документе территории вошли в РСФСР.

Современная эстонско-российская граница была согласована в 2005 году после 11 лет переговоров. В феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, а после его должны были ратифицировать российский и эстонский парламенты.

Однако Консервативная партия Эстонии выступает против ратификации договора. Ее представители считают, что границу между странами следует вернуть в соответствии с Тартуским договором.