Киев надеется взыскать с России компенсации после решения суда ООН

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что была бы очень довольна, если бы ей позволили "вжарить" России.

Дипломат имела в виду компенсации, взыскивать которые Украина намерена с РФ в том случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше российской стороны в деле о нарушении двух международных конвенций.

Зеркаль предположила, что решение может быть вынесено в 2022 году, после чего, по ее словам, будет поставлен вопрос "о компенсации за ущерб в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины".

Украинская сторона собирается также компенсировать "расовую дискриминацию в Крыму". Как заверила замминистра, факты об этом "найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение".

О своих претензиях Киев заявил в 2017 году, пытаясь доказать, что российская сторона нарушила две международные конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.

Однако в Москве считают, что иск Украины должен быть отклонен, поскольку не подпадает под юрисдикцию международного суда.