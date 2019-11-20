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Источник Правда.Ру

У блогеров появился шанс получить статус иноагентов

Политика » Власть

Сегодня Госдумой принят во втором чтении закон, в котором дается четкое определение СМИ-иностранным агентам.

Информацию передает ИА «Росбалт».

Напомним, что, будучи принятым в первом чтении еще в начале прошлого года, этот закон «лежал в столе» у депутатов.

Вновь вынуть его из-под сукна им пришлось поле того, как летом по Москве прокатилась волна протестов. Тогда у правоохранителей и законотворцев появились подозрения, что к ним прямое отношение имеют целый ряд зарубежных средств массовой информации. Расследованием занялась специально созданная думская комиссия по предотвращению вмешательств во внутренние дела России из-за рубежа.

По результатам ее работы был сформулирован ряд поправок в уже принятый законопроект. Ими разрешается относить к СМИ-иноагентам российские юридические и физические лица, распространяющие любым способом, включая сеть интернет, материалы иностранных агентов, создающие их на средства, поступающие из-за границы.

 «В каждом конкретном случае возможность установления статуса иноагента будут определять совместно Минюст и МИД, - цитирует Росбалт Леонида Левина, главу комитета Госдумы по информационной политике.

По словам парламентария, «не факт, что блогеры и пользователи соцсетей получат такой статус», ведь получение «оплаты» еще надо будет доказать.

Кроме того, по новым правилам, блокировать «подозрительные» ресурсы теперь можно только по решению суда.  И, как особо подчеркнул Левин, применяться новый закон будет исключительно «зеркально», как ответ на ограничение работы наших журналистов за рубежом.

Те же, кто уже получил статус иностранного агента, по новому закону должны официально зарегистрироваться, как юрлицо. Срок им на это - до 1 февраля 2020 года. 

 

Темы блогер госдума сми-иноагент принят закон иностранный агент
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