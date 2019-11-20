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Источник Правда.Ру

Чиновники перестанут вести прием граждан к 2024 году

Политика » Власть

 Министерство экономического развития выступило с инициативой окончательно исключить в России общение чиновников с гражданами.

Как сообщает ИА ФедералПресс, единственным связующим звеном станут многофункциональные центры.

Предложенный к обсуждению Минэкономразвития законопроект определяет "новую философию взаимодействия человека с государством", — цитирует ИА слова представителя ведомства.

По его словам, обращение в МФЦ намного удобнее и требует меньших нервных затрат, нежели привычное россиянам "хождение по кабинетам": помощь здесь оказывают независимо от прописки, часть сервисов вообще не требует визита заявителя, услуги можно получать в электронной форме.

И, что тоже немаловажно, из цепочки "заявитель — предоставление услуги" исчезнет коррупционная составляющая.

Авторы законопроекта подсчитали: для его полной реализации понадобится порядка трех лет. Поэтому предполагается, что уже к 2024 году все начнет работать.

Однако, как добавляют в Минэкономразвития, "исключительные" случаи, когда все же гражданину придется встречаться с чиновником, останутся. Это будут так называемые "неустранимые" случаи. Что именно войдет в эту категорию, пока не сообщается. Полный их перечень будет составлен позже.

Темы мфц заявители документы чиновники законопроект минэкономразвития
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