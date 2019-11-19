Госдума разрешила изображение свастики без пропаганды фашизма

Госдума РФ приняла закон, который разрешает демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма.

Теперь изображение нацистской символики допускается, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Как объясняет председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, прежний запрет на демонстрацию свастики принимался из благих побуждений. Однако невозможно запретить ее в фильмах о Великой Отечественной войне, в документальной кинохронике, в фотографиях, советских плакатах, карикатурах Кукрыниксов .

По словам Ямпольской теперь Государственная дума убрала из нашей жизни это абсурдное отношение к неотъемлемой части истории. Ведь невозможно было привлекать к ответственности россиян за публикацию снимка с Парада Победы или антифашистского плаката.

В ближайшее время будут внесены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и отменено наказание за использование нацистской символики без пропаганды фашистской идеологии. А в спорных случаях решение будет принимать суд.