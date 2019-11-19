Комиссия Госдумы ищет "виртуальные лагеря" оппозиции

В ряде регионов России есть "лагеря" по целенаправленной подготовке лидеров протестных движений и митингов, считают представители думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела. Они предлагают ввести особое наказание для тех, кого там тренируют.

При этом Адальби Шхагошев, один из членов комиссии, пояснил, что речь идёт не о физически существующих, а о "виртуальных лагерях", то есть о скоплениях протестных настроений.

Законопроект об уголовной ответственности для организаторов протестных акций, обученных в таких финансируемых из-за границы лагерях, планируется внести уже в следующем году. Шхагошев подчеркнул, что такие люди вовсе не должны получать разрешение на проведение каких-либо митингов.

Отметим, что наказание за организацию несанкционированных митингов уже предусмотрено существующим законодательством. На данный момент не ясно, будет ли идти речь о дополнении к существующим статьям закона или же о новой уголовной статье. При этом эксперты подчёркивают, что доказать на практике, проходил ли подозреваемый обучение на такой виртуальной площадке будет непросто, как и дать определение "местам концентрации" оппозиционных идей.

Точный список "лагерей" и их местонахождение пока не разглашаются. На прошлой неделе депутаты нашли признаки иностранного вмешательства и попыток повлиять на россиян в 19 регионах Российской Федерации. Информацию о выявленных случаях они планировали направить в прокуратуру и министерство юстиции.

Ранее члены комиссии общались с коллегами из США, где во вмешательстве во внутреннюю политику и влиянии на выборы обвиняют как раз российских агентов.