Владимир Владимиров был возмущен обращением с гражданами представителя по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди, и уволил его.
Ситуацию с неподобающим поведением полпреда разбирали на заседании краевого правительства, где было продемонстрированно видео, распространенное в соцсетях. Запись зафиксировала, как Константин Шишманиди в очень резкой форме общается с посетителем во время приёма граждан.
Ставропольский губернатор заметил, что подобное поведение не приемлемо в его команде, и назвал его хамским. "Вы не будете работать у меня в правительстве", — заявил Владимир Владимиров, обращаясь к Константину Шишманиди.
Глава Ставрополья не понимает, как можно выгонять людей с приема по личным вопросам, ведь они приходят "не для того, чтобы им указали на дверь".
И добавил для всех присутствующих: "Будете выгонять людей, буду выгонять и вас".
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.