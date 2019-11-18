Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за грубость

Владимир Владимиров был возмущен обращением с гражданами представителя по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди, и уволил его.

Ситуацию с неподобающим поведением полпреда разбирали на заседании краевого правительства, где было продемонстрированно видео, распространенное в соцсетях. Запись зафиксировала, как Константин Шишманиди в очень резкой форме общается с посетителем во время приёма граждан.

Ставропольский губернатор заметил, что подобное поведение не приемлемо в его команде, и назвал его хамским. "Вы не будете работать у меня в правительстве", — заявил Владимир Владимиров, обращаясь к Константину Шишманиди.

Глава Ставрополья не понимает, как можно выгонять людей с приема по личным вопросам, ведь они приходят "не для того, чтобы им указали на дверь".

И добавил для всех присутствующих: "Будете выгонять людей, буду выгонять и вас".