Кадыров попытался объяснить свой призыв "запугивать и убивать"

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел нужным прокомментировать свой призыв наказывать за оскорбления в интернете.

Лидер республики заявил, что "провокаторы цепляются за слова и пытаются извратить их", — пишет "Кавказский узел". Как отмечает издание, глава Чечни насчитал около десяти активных критиков, обвинив их в попытках постоянно исказить его слова. Он предложил им приехать в Чечню.

"Этих существ человек десять, кто это пишет. Половина в Европе, два-три, наверное, дома, остальные в других местах. Когда начинаешь выявлять, узнаешь, кто это такие", — сказал Кадыров (перевел корреспондент "Кавказского узла").

"Те, которые ищут повода для провокаций, цепляются за мелочи и пытаются раздувать до вселенских масштабов", — сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что его слова переводят буквально, при этом он отметил, что в "нашем лексиконе всегда было — запугивать, ругать". И напомнил критикам о кровной мести.

"Почему ввели кровную месть? Не чтобы убивать людей, а чтобы не убивали. Как Всевышний говорит в Коране… В шариате нет ничего такого — убивать людей… Все, чтобы наладить согласие между людьми", — заявил он.

Напомним, как сообщала ранее Правда. ру, Рамзан Кадыров на встрече с правительством Чечни, согласно переводу "Русской службы Би-би-си", призвал "убивать, сажать и пугать" тех, кто "нарушает согласие между людьми". Пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов назвал данный перевод клеветой, однако носители языка подтвердили его правильность. После чего к Кадырову обратился российский дизайнер Артемий Лебедев, напомнивший, что жизнь дается Богом и люди не вправе ее отнимать.