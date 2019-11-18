Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что на предстоящих переговорах в Москве между Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его белорусским коллегой будет обсуждена тематика интеграции двух стран.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Захаровой, на встрече планируется обсуждение широкого круга вопросов по поводу двустороннего внешнеполитического взаимодействия, а также рассмотрение итогов выполнения программ согласованных действий в области внешней политики за период существования Союзного государства.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что в ходе переговоров главы министерств уделят особое внимание координации подходов к отношениям с Альянсом, вопросам контроля над вооружениями, военно-политической активности НАТО в Восточноевропейском регионе и проблемам безопасности.
В заключении Мария Захарова сказала, что также будут рассмотрены решения, направленные на противодействие односторонним мерам, нарушающим прерогативы Совета Безопасности, а также другие актуальные направления сотрудничества России и Белоруссии в ООН.
Напомним, что, как писала Правда.ру, ранее белорусский президент Александр Лукашенко в резкой форме заявлял о своем нежелании подписывать договор по интеграции с РФ.
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В России либеральное правительство, ему незачем поддерживать левые режимы Латинской Америки. Это портит отношения с "другими странами".