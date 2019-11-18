Как жить будем? Главы МИД РФ и Белоруссии обсудят в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что на предстоящих переговорах в Москве между Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его белорусским коллегой будет обсуждена тематика интеграции двух стран.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, на встрече планируется обсуждение широкого круга вопросов по поводу двустороннего внешнеполитического взаимодействия, а также рассмотрение итогов выполнения программ согласованных действий в области внешней политики за период существования Союзного государства.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что в ходе переговоров главы министерств уделят особое внимание координации подходов к отношениям с Альянсом, вопросам контроля над вооружениями, военно-политической активности НАТО в Восточноевропейском регионе и проблемам безопасности.

В заключении Мария Захарова сказала, что также будут рассмотрены решения, направленные на противодействие односторонним мерам, нарушающим прерогативы Совета Безопасности, а также другие актуальные направления сотрудничества России и Белоруссии в ООН.

Напомним, что, как писала Правда.ру, ранее белорусский президент Александр Лукашенко в резкой форме заявлял о своем нежелании подписывать договор по интеграции с РФ.

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