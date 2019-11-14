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Источник Правда.Ру

Губернатор Ставрополья уволил министра спорта Романа Маркова

Политика

Владимир Владимиров подписал распоряжение об увольнении министра физической культуры и спорта Ставропольского края.

В середине октября Следственный отдел по Промышленному району Ставрополя возбудил уголовное дело в отношении Романа Маркова, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Как предполагают в следственных органах, в 2017 году чиновник незаконно способствовал участию руководителя одной из коммерческих фирм в аукционе на закупку спортивного оборудования для Ставропольского училища олимпийского резерва.

В итоге эта коммерческая организация выиграла аукцион и заключила государственный контракт на сумму более 14 миллионов рублей. При этом рыночная стоимость поставленного фирмой спортивного оборудования составила чуть более 8 миллионов рублей. По информации правоохранительных органов, остальные деньги были похищены.

Следователи СКР и сотрудники МВД провели обыски в министерстве физической культуры и спорта Ставрополья, а также в министерстве строительства и архитектуры края.

В начале ноября был задержан министр строительства региона Алексей Когарлыцкий по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Он также уволен с поста министра и на период расследования уголовного дела заключен под стражу.

Темы губернатор ск министр спорта следстввенный отдел владимир владимиров
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