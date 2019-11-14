Президент России заявил о необходимости обновления БРИКС

Владимир Путин на саммите "пятерки" предложил лидерам стран, входящих в БРИКС, обновить стратегию организации, созданной пять лет назад.

Президент России отметил: главная цель БРИКС в том, чтобы взаимодействие государств объединения приносило реальную пользу гражданам, содействовало повышению качества жизни.

И обновление организации должно заключаться не только в том, чтобы повернуться лицом к конкретным людям, а еще и в том, чтобы начать энергичнее отстаивать собственные интересы в других международных структурах.

"Государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль в ООН, нам нужно более активно и в постоянном режиме заниматься продвижением позитивной повестки дня, объединяя вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых глобальных и региональных проблем", — сказал российский лидер.

Он также отметил, что одной из первоочередных задач "пятерки" в ООН является выработка международных стандартов в деле предупреждения терроризма и противодействия распространению террористической идеологии, в том числе, в интернете.

Владимир Путин заявил и о задачах, которые Россия ставит перед собой в качестве председателя БРИКС: это борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, возвращение активов, полученных преступным путем.