Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию в декабре

Точную дату в пресс-службе российского лидера пока не называют, но Дмитрий Песков сказал, что событие произойдет во второй половине декабря, и скоро будет объявлена аккредитация журналистов.

В прошлом году российский лидер отвечал на вопросы журналистов 3 часа 43 минуты. Владимир Путин ответил на 66 вопросов представителей зарубежных и российских СМИ.

А самым продолжительным общением президента с народом было в 2008, когда он отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию в 2020 году.