ГД выявила факты иностранного вмешательства в дела России

Комиссия Государственной Думы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала попытки подобного рода в 17 регионах страны.

По словам главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, участие в таком вмешательстве принимали представители США и 12 государств Европы.

Собранные сведения будут направлены в Генеральную прокуратуру и министерство юстиции для того, чтобы были приняты соответствующие меры в данном направлении.

О первых результатах работы комиссии было объявлено еще в сентябре. Тогда была предоставлена информация "об иностранном вмешательстве в ходе российской избирательной кампании".