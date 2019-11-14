Украинским артистам грозят санкции за гастроли в России

В министерстве культуры Украины заявляют о санкциях, которые могут быть применены в отношении артистов, выступающих в Российской Федерации.

Как считает глава ведомства Владимир Бородянский, украинские артисты, которые выступают в России, не отстаивают позицию своей страны. Чиновник возмущен тем, что певцы и актеры едут с концертами в страну, которая, по его мнению, напала на Украину.

Министр культуры уверен, что государство должно формировать отношение к гастролям украинцев на территории России.

Бородянский также одобрил решение Общественного телевидения Украины не отправлять на конкурс «Евровидение» певцов, которые позволяют себе гастролировать в РФ