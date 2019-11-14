Назначен новый мэр столицы Ингушетии

Руслан Арсамаков до назначения на пост главы Магаса занимал должность временно исполняющего обязанности мэра города.

Известно, что новому главе столицы республики Ингушетия 57 лет. Он окончил Чечено-Ингушский государственный университет по специальности "Французский язык и литература".

В 90-е годы Руслан Арсамаков работал в различных частных коммерческих фирмах, занимался предпринимательской деятельностью.

С 2007 по 2009 год он был начальником аудит в "Ингушэнерго", Магасовского энергосбыта.

Последние годы занимал должность директора муниципального учреждения "Электросети города Магас".