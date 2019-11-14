Руслан Арсамаков до назначения на пост главы Магаса занимал должность временно исполняющего обязанности мэра города.
Известно, что новому главе столицы республики Ингушетия 57 лет. Он окончил Чечено-Ингушский государственный университет по специальности "Французский язык и литература".
В 90-е годы Руслан Арсамаков работал в различных частных коммерческих фирмах, занимался предпринимательской деятельностью.
С 2007 по 2009 год он был начальником аудит в "Ингушэнерго", Магасовского энергосбыта.
Последние годы занимал должность директора муниципального учреждения "Электросети города Магас".
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