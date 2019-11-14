Дональд Туск назвал Россию "стратегической проблемой" Европы

По мнению главы Евросоюза у президента РФ Владимира Путина есть цель не только контролировать территории республик бывшего СССР, но и провоцировать конфликты между членами ЕС, чтобы его ослабить.

Туск напомнил: он неоднократно указывал лидерам стран Евросоюза о том, что Россия — не партнер, а "стратегическая проблема". Глава ЕС посетовал на то, что его за это даже стали называть "маньяком".

Поддерживают Дональда Туска в его мнении Польша и страны Балтии. Украина и США считают присоединение Крыма к России незаконным и поддерживают экономические санкции, введенные против нашей страны.

Но, несмотря на это и категоричность высказывания общеевропейского политического деятеля в адрес России и ее лидера, Эммануэль Макрон заявил недавно, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией. Президент Франции убежден, что европейцы "совершат большую ошибку", если не наладят дружеские отношения с российской стороной.